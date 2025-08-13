Wendemanöver endet für Auto im Graben bei Wittislingen

Ein gescheitertes Wendemanöver führte am Dienstag, 12. August, auf der Kreisstraße DLG 7 nahe Wittislingen zu einem Verkehrsunfall. Nach Informationen der Polizei wollte eine 64-jährige Fahrerin, die aus Richtung Ziertheim unterwegs war, an der Einmündung zur Kreisstraße DLG 35 auf die Weiterfahrt in Richtung Oberbechingen abbiegen. Da der Einmündungsbereich infolge eines vorausgegangenen Unfalls gesperrt war, setzte sie mit ihrem Auto zurück und versuchte zu wenden. Dabei fuhr die Frau rückwärts in den Graben und rutschte eine kleine Böschung hinunter.

Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand niedriger Sachschaden. Für die Bergung des Pkw musste ein Abschleppdienst mit Kran eingesetzt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (AZ)