Zugausfälle: Das Chaos auf der Donautalbahn hält an

Die beinahe tägliche Meldung vom Chaos auf der Donautalbahn: Auch am Mittwochmorgen blieben Pendler und Pendlerinnen im Landkreis Dillingen auf den Bahnsteigen stehen. In Höchstädt etwa kam der Zug morgens um 7.19 Uhr nicht. Ihn nutzen viele Schüler und Schülerinnen. Deshalb waren erneut viele Elterntaxis in der Region zu weiterführenden Schulen in Dillingen unterwegs.

Die Betreibergesellschaft Agilis bestätigt die „massiven Beeinträchtigungen des Zugverkehrs im Donautal“. Pressesprecher Thomas Tomaschek weist aber erneut darauf hin, dass die Ursache bei der Deutschen Bahn und nicht bei der Agilis liege. „Wegen kurzfristig angekündigter Bauarbeiten der DB InfraGO AG kommt es in den kommenden Tagen im Zugverkehr zwischen Donauwörth und Ulm zu massiven Einschränkungen. Es fallen zahlreiche Agilis-Züge in diesem Bereich aus, bei den verkehrenden Zügen ist zudem mit teils erheblichen Verspätungen zu rechnen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Verkehrsgesellschaft.

Ein Notverkehr mit Bussen ist eingerichtet

Die Agilis habe einen Notfahrplan erstellt und einen Notverkehr mit Bussen eingerichtet. Züge aus Richtung Ingolstadt wenden in Donauwörth. Fahrgäste, die weiter Richtung Günzburg und Ulm reisen wollen, werden gebeten, dort umzusteigen. Die Beeinträchtigungen dauern laut Pressemitteilung voraussichtlich bis Sonntag, 5. Oktober. Die Fahrpläne dazu seien in den Auskunftsmedien hinterlegt und im Internet abrufbar unteragilis.de/abweichungen, informiert die Agilis-Verkehrsgesellschaft.

Die Strecke werde wegen der Umleitung von Fern- und Güterzügen überlastet

Ursache für die Beeinträchtigung sind, wie Tomaschek mitteilt, Bauarbeiten der DB InfraGO AG zwischen Augsburg und Günzburg, die nicht rechtzeitig fertiggestellt worden seien. „Deshalb und wegen anderer Baustellen im Südwesten werden zahlreiche Fern- und Güterzüge auf die eingleisige Strecke zwischen Donauwörth und Günzburg umgeleitet“, erläutert der Pressesprecher. Dies habe zur Folge, „dass die Strecke überlastet wird und Regionalzüge dort ausfallen müssen oder verspätet verkehren“.

Fahrgäste werden gebeten, sich vor Reiseantritt aktuell über die Verbindungen zu informieren. Die Agilis setze alles daran, die Reisenden trotzdem an ihr Ziel zu befördern. In der Pressemitteilung heißt es: „Wir bitten unsere Fahrgäste für die entstandenen Beeinträchtigungen um Verständnis und um Entschuldigung.“ (mit AZ)