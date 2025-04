Wer setzt sich durch – die Stadt Höchstädt oder die Störche?

Bürgermeister Stephan Karg nimmt die Sache mit Humor. „Der Storch beschäftigt uns in jedem Frühjahr in Höchstädt“, sagt der Rathauschef. In diesen Tagen erneut. So haben sich auch Leser und Leserinnen an unsere Redaktion gewandt. Der Grund: Auf dem alten Rathaus am Marktplatz, das saniert werden soll, wollen Störche ein Nest bauen. Der bestehende Horst wurde aufgrund der anstehenden Bauarbeiten auf das alte Feuerwehrhaus verlagert, wie Karg erläutert. Auf den beiden Kaminen des alten Rathauses wurden Gitter angebracht, damit Meister Adebar dort kein Nest bauen soll.

