30 DJs legen in Dillingen auf – die Kreisstadt wird zur Partyzone

Zum zweiten Mal findet am kommenden Samstag, 4. Oktober, die Dillinger Musiknacht statt. In insgesamt acht Locations – unter anderem im Kings Road Pub, Peng und Pane, der Havana Cocktailbar, im Rhymes Club, Lucaffe, Cozy und Buddy – legen mehr als 30 nationale und internationale DJs ab 19 Uhr parallel auf. Mit einem einzigen Ticket können die Besucherinnen und Besucher alle angegebenen Kneipen und Clubs besuchen. Das heißt, wer beispielsweise vom Godrave im Havana genug hat, kann weiterziehen und in einer anderen Location weiterfeiern – je nachdem, worauf er oder sie gerade Lust hat, sagt Mitveranstalterin Marina Steimer.

Die Dillinger Musiknacht bietet ihren Worten zufolge ein buntes Programm aus verschiedenen Musikrichtungen – von Hip-Hop und elektronischen Beats bis hin zu Punkrock. „Da ist für jeden Geschmack etwas dabei“, sagt Steimer. Auch Partyhits aus den 1960er und 1980er Jahren werden gespielt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Vinyl Spezial“, da die DJs ihre Liebe zur Schallplatte zeigen werden. Was, wann und wo gespielt wird, können die Gäste online beim Veranstalter herausfinden.

Besucher waren von der Premiere der Dillinger Musiknacht begeistert

Vor einem Jahr feierte man die Erstauflage der Dillinger Musiknacht, bei der 25 DJs an ebenfalls acht verschiedenen Orten für Stimmung sorgten. Besucher und Besucherinnen zeigten sich gegenüber unserer Redaktion von der Premiere begeistert. Die Dillinger Musiknacht sei „etwas Einzigartiges“. Das Event stemmt ein 14-köpfiges Team zusammen mit den beiden Organisatoren Alexander Hirsch und Manuel Ninic. Gemeinsam haben sie im vergangenen Jahr dieses Fest ins Leben gerufen und damit eine Atmosphäre geschaffen, die Musikliebhaber aus der ganzen Region anzog.

Das „Early-Bird-Ticket“ ist bereits ausverkauft

Der Kauf eines Tickets unter musiknacht-dillingen.de ist bis in die Nacht zum Sonntag, 5. Oktober, möglich. Das „Early-Bird-Ticket“ ist bereits ausverkauft, doch man kann sich immer noch zwischen einem „VVK-Ticket“ oder der „Abendkasse“ entscheiden. Die Veranstalter versprechen einen „unvergesslichen Tag voller Musik, Spaß und Gemeinschaft“.