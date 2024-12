Ein besonderes Ereignis steht für die Katholische Öffentliche Bücherei „Christi Himmelfahrt“ in der Donauwörther Parkstadt an: Sie kann in diesen Tagen auf fünfzig Jahre ihres Bestehens zurückblicken. Am 8. Dezember 1974 wurde sie eröffnet. Die Bücherei ist ein kleines soziales und kulturelles Zentrum auf dem Schellenberg.

