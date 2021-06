Donauwörth/Hannover

Todesschuss in Hannover: Rätsel um DON-Kennzeichen gelöst

In Hannover wurde ein 30-Jähriger erschossen. Der Todesschütze saß in diesem weißen Mercedes mit Donau-Rieser-Kennzeichen.

Plus Am Donnerstag hat der Fahrer eines Mercedes mit DON-Kennzeichen in Hannover einen 30-Jährigen erschossen. Der Inhaber eines Autohauses erklärt, welchen Bezug es in den Landkreis Donau-Ries gibt.

Von Barbara Würmseher

Der Todesschütze, der am Donnerstag in der Innenstadt von Hannover einen 30-jährigen Mann erschossen hat, ist noch immer auf der Flucht. Wie berichtet, hatte der Mann, nach dem gefahndet wird, zum Zeitpunkt der Tat einen weißen Mercedes der S-Klasse mit einem DON-Kennzeichen gefahren. Laut Staatsanwaltschaft Hannover waren die beiden Männer an einer Kreuzung in Hannover in Streit geraten – mit tödlichem Ausgang. Inzwischen ist klar, woher der Wagen stammt, mit dem der mutmaßliche Täter, der eine Schusswaffe bei sich hatte, unterwegs war.

