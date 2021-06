Landkreis Donau-Ries/Hannover

10:20 Uhr

Todesschütze von Hannover saß in Auto mit DON-Kennzeichen

In Hannover wurde ein 30-Jähriger erschossen. Der Todesschütze saß in diesem weißen Mercedes mit Donau-Rieser-Kennzeichen.

Bei einem Kapitalverbrechen in Hannover spielt ein weißer Mercedes der S-Klasse mit Donau-Rieser-Kennzeichen eine entscheidende Rolle: In diesem Fahrzeug saß ein Mann, der am frühen Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr in der Innenstadt der niedersächsischen Landeshauptstadt auf einen 30-jährigen Porschefahrer mindestens einen Schuss abgab und ihn damit tötete.

