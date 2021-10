Vorgetäuschte Corona-Impfungen: Was droht dem Arzt jetzt?

Plus Ermittlungen gegen Mediziner aus dem Donau-Ries-Kreis laufen auf Hochtouren. Experten bewerten Materie als juristisch kompliziert. Was bis jetzt bekannt ist.

Die Tür ist verschlossen, hinter der Scheibe hängt ein Zettel mit der Aufschrift: „Die Praxis ist aus gesundheitlichen Gründen geschlossen.“ Eine ältere Frau, die augenscheinlich ein Anliegen hat, liest dies und macht kehrt. Zwei Tage ist es her, dass die Kripo Dillingen mit richterlichem Beschluss bei dem Hausarzt im Donau-Ries-Kreis vorstellig wurde, Geschäfts- und Privaträume durchsuchte und umfangreiches Beweismaterial sicherstellte. Der erfahrene Allgemeinmediziner steht im Verdacht, Corona-Impfungen vorgetäuscht zu haben, dies möglicherweise in großer Zahl.