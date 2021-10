Impfbetrug in Wemding: Sonderbehörde übernimmt Verfahren

Plus Zentralstelle zur Bekämpfung von Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen ist nun federführend. Wen die Staatsanwaltschaft Augsburg im Visier hat.

Bei den strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Wemdinger Hausarzt Dr. Gerhard Holst ist jetzt eine neue Behörde federführend. Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Abrechnungsbetrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) hat das Verfahren an sich gezogen. Die ZKG ist bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg angesiedelt.