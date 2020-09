09:51 Uhr

Wildunfall nahe Münster: Anzeige gegen Fahrer

Plus Nach einem Wildunfall, bei dem zwischen Münster und Thierhaupten ein Dachs getötet wird, ermittelt die Polizei gegen den Autofahrer. Das ist der Grund.

Ein Autofahrer hat sich nach einem Wildunfall im südlichen Donau-Ries-Kreis nun Ärger am Hals. Der 60-Jährige war am Montag um etwa 4 Uhr auf der Staatsstraße von Münster in Richtung Thierhaupten unterwegs. Kurz vor der Grenze zum Landkreis Augsburg überquerte ein Dachs die Fahrbahn. Der Wagen überrollte das Tier. Der Mann aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries fuhr ohne anzuhalten weiter und kümmerte sich nicht um das Tier.

Ein weiteres Auto überrollt den toten Dachs

Am Arbeitsplatz erzählte er von seinem Malheur. Die Arbeitskollegen machten ihn darauf aufmerksam, dass er dies so nicht lassen könne und sich bei der Polizei melden müsse. Als sich der 60-Jährige gegen 6.30 Uhr bei der Polizei in Rain meldete, war der Vorfall bereits bekannt, da zwischenzeitlich ein weiterer Pkw den toten Dachs überrollt hatte. Dieser Fahrer meldete das Hindernis bei der Polizei Rain. Inwieweit er einen Schaden an seinem Pkw hat, war zunächst nicht bekannt.

Für den Verursacher wird es laut Polizei „ungemütlich“. Gegen ihn wird ein Verfahren wegen eines „Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“ betrieben. Grund: Er hätte die Unfallstelle bis zur Beseitigung des Kadavers absichern müssen. (dz)

