Abschied von Pfarrer Vanchipura: „Alles hat seine Zeit“

Die Parkplätze in und um die Pfarrkirche „St. Peter und Paul“ und in ganz Münster waren hoch begehrt, so viele waren gekommen, um sich von Abraham Vanchipura zu verabschieden, der nun 13 Jahre lang der leitende Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Bayerdilling mit Gempfing, Holzheim, Münster, Etting, Oberpeiching und Wallerdorf war. Über 30 Fahnenabordnungen, zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft und rund 70 Ministranten waren neben Dekan Robert Neuner aus Donauwörth, Prodekan Josef Biercher aus Rain, Dekan Werner Dippel aus dem Dekanat Neuburg-Schrobenhausen und acht weiteren Mitbrüdern aus dem Dekanat zusammengekommen, um mit Pater Abraham einen Festgottesdienst anlässlich seiner Verabschiedung zu feiern.

