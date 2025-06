Dekan Robert Neuner feiert 60. Geburtstag: Applaus für einen beliebten Seelsorger

Fast schien es, als würde die Sonne noch ein bisschen mehr wärmen als sonst, als würden die Glocken ein wenig heller klingen, als am Samstag der beliebte Dekan Robert Neuner in einem Festgottesdienst seinen 60. Geburtstag mit seiner Gemeinde feierte, wie auch die zehn Jahre, die er in Donauwörth wirkt. In Dankbarkeit, Hoffnung und Zuversicht geschah das und im tiefen vertrauen auf Gott. Gläubige, Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft, Familienangehörige, Ministranten, Mitarbeiter der Kirche, zehn Konzelebranten aus dem Dekanat und von auswärts sowie zahlreiche Weggefährten waren dabei, als im Donauwörther Münster die Freude in Gott spürbar wurde, die Gemeinschaft der christlichen Familie erlebbar.

