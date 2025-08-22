Icon Menü
Abwasser der Gemeinde Wolferstadt wird bald in Treuchtlingen gereinigt

Wolferstadt

Abwasser aus Wolferstadt wird bald in Franken gereinigt

Die Gemeinde Wolferstadt will ihr Kanalnetz an das der Stadt Treuchtlingen anschließen. So sieht der Zeitplan aus.
    |
    |
    |
    Das Abwasser der Gemeinde Wolferstadt soll in absehbarer Zeit in Treuchtlingen gereinigt werden.
    Das Abwasser der Gemeinde Wolferstadt soll in absehbarer Zeit in Treuchtlingen gereinigt werden. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Im Laufe des Jahres 2027 soll das Abwasser aus der Gemeinde Wolferstadt fortan nicht mehr vor Ort, sondern in der Kläranlage der mittelfränkischen Stadt Treuchtlingen gereinigt werden. Die Vorbereitungen und Planungen für das damit verbundene Millionenprojekt laufen schon seit einiger Zeit. Nun informierte Bürgermeister Philipp Schlapak den Gemeinderat über Details der Zweckvereinbarung, welche die beiden Kommunen schließen wollen.

