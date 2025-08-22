Abwasser aus Wolferstadt wird bald in Franken gereinigt

Im Laufe des Jahres 2027 soll das Abwasser aus der Gemeinde Wolferstadt fortan nicht mehr vor Ort, sondern in der Kläranlage der mittelfränkischen Stadt Treuchtlingen gereinigt werden. Die Vorbereitungen und Planungen für das damit verbundene Millionenprojekt laufen schon seit einiger Zeit. Nun informierte Bürgermeister Philipp Schlapak den Gemeinderat über Details der Zweckvereinbarung, welche die beiden Kommunen schließen wollen.
Wolferstadt
