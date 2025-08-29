Airbus Helicopters kauft ehemaliges Birkenhof-Fleischwerk – was hat der Konzern damit vor?

Als im vorigen Jahr das Ende des Fleisch- und Wurstwerks von Birkenhof in Donauwörth bekannt wurde, gab es sogleich Spekulationen, die benachbarte Firma Airbus Helicopters könnte sich den Betrieb einverleiben. So kam es denn auch. Der Hubschrauber- und Flugzeugteile-Hersteller, der aktuell einen Höhenflug erlebt, hat das Gelände in der Wehrholzstraße an der Südspange (B16) gekauft. Dies bestätigt Standortleiter Helmut Färber gegenüber unserer Redaktion.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Airbus Helicopters Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Airbus S. A. S. Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis