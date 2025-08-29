Icon Menü
Airbus Helicopters kauft früheres Birkenhof-Fleischwerk in Donauwörth

Donauwörth

Airbus Helicopters kauft ehemaliges Birkenhof-Fleischwerk – was hat der Konzern damit vor?

Der Hubschrauber-Hersteller Airbus Helicopters erwirbt die große Immobilie in Donauwörth. Der Standortleiter nennt den Grund dafür.
Von Wolfgang Widemann
    Aus Fleischwerk wird Airbus-Gebäude G12: Der Hubschrauber-Hersteller hat den ehemaligen Birkenhof-Betrieb in Donauwörth gekauft.
    Aus Fleischwerk wird Airbus-Gebäude G12: Der Hubschrauber-Hersteller hat den ehemaligen Birkenhof-Betrieb in Donauwörth gekauft. Foto: Wolfgang Widemann

    Als im vorigen Jahr das Ende des Fleisch- und Wurstwerks von Birkenhof in Donauwörth bekannt wurde, gab es sogleich Spekulationen, die benachbarte Firma Airbus Helicopters könnte sich den Betrieb einverleiben. So kam es denn auch. Der Hubschrauber- und Flugzeugteile-Hersteller, der aktuell einen Höhenflug erlebt, hat das Gelände in der Wehrholzstraße an der Südspange (B16) gekauft. Dies bestätigt Standortleiter Helmut Färber gegenüber unserer Redaktion.

