Airbus Helicopters kauft ehemaliges Birkenhof-Fleischwerk – was hat der Konzern damit vor?

Als im vorigen Jahr das Ende des Fleisch- und Wurstwerks von Birkenhof in Donauwörth bekannt wurde, gab es sogleich Spekulationen, die benachbarte Firma Airbus Helicopters könnte sich den Betrieb einverleiben. So kam es denn auch. Der Hubschrauber- und Flugzeugteile-Hersteller, der aktuell einen Höhenflug erlebt, hat das Gelände in der Wehrholzstraße an der Südspange (B16) gekauft. Dies bestätigt Standortleiter Helmut Färber gegenüber unserer Redaktion.
Donauwörth
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden