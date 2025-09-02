Airbus Helicopters baut neues Riesengebäude – was im Komplex „H0“ geplant ist

Bauarbeiter haben in Donauwörth mit ihren Maschinen in den vergangenen Wochen eine Fläche, auf die mehrere Fußballfelder passen würden, planiert. Man kann schon jetzt erahnen, dass auf dem etwas versteckt liegenden Gelände zwischen der Industriestraße und dem Daher-Aerospace-Logistikzentrum, das durch seine dunkle Fassade im Umfeld des Werks von Airbus Helicopters in Donauwörth auffällt, etwas Großes entsteht. Tatsächlich will der Hubschrauberhersteller dort einen stattlichen Komplex hochziehen. Für Helmut Färber ist es mehr als nur ein Bauwerk. Für den Standortleiter hat das Gebäude, das die betriebsinterne „Hausnummer“ H0 bekommt, Symbolcharakter, denn es sei ein wichtiger Baustein in einem Entwicklungsprozess, der zuletzt richtig an Fahrt gewonnen habe. „Wir heben das Werk auf das nächste Level“, also auf ein neues Niveau, kündigt Färber an – und ergänzt gleich: „Es wird richtig gut.“

