„Für immer bunt“: Aktionstag an Schule in Wemding

Seit vielen Jahren ist die Leonhart-Fuchs-Mittelschule Wemding im sozialen Bereich engagiert, dafür wurde sie auch schon ausgezeichnet. Nun haben Schüler gemeinsam mit ihren Lehrkräften einen Aktionstag vorbereitet: Am Freitag, 4. Juli, heißt es „Wemding – für immer bunt“, damit setzt man sich gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit ein.

Von 8.45 bis 12.30 Uhr ist am Freitag im Atrium auf dem Schulgelände an der Oettinger Straße einiges geboten. So treten etwa die Musikgruppen Natural Mystic (eine Cover-Band aus München), die österreichische und in Berlin lebende Sängerin Nnella sowie die Augsburger Band Lärmliebe (mit Holzheimer Wurzeln) auf. Alle drei Gruppen haben die Veranstaltung im Vorfeld auch über ihre Social-Media-Kanäle beworben. Zudem findet ein Poetry Slam statt (moderiert von Jens Hofmann) und der jüdische NS-Zeitzeuge Ernst Krakenberger aus Nürnberg berichtet über die Verhältnisse im „Dritten Reich“. Außerdem wird während der Veranstaltung der Live-Podcast „Geschichte ungenügend“ durchgeführt.

Neben benachbarten Schulen ist in Wemding auch die Öffentlichkeit eingeladen

Unter Federführung von Lehrer Sascha Polanec sowie Sozialarbeiter Simon Mißner waren insgesamt 26 Schülerinnen und Schüler seit März an den Vorbereitungen zum Aktionstag beteiligt – etwa sechs bis acht Jugendliche bildeten dabei den „harten Kern“. Dazu gehören auch Magdalena Fischer, Raluca Acurmuloae und Sinah Zech, die im Gespräch mit unserer Redaktion das Plakat zu „Wemding – für immer bunt“ präsentieren und auch die Festivalbändchen, die alle Gäste als Erinnerungspräsent bekommen. Durch Voranmeldungen von umliegenden Schulen rechnet man mit mindestens 500 Besuchern allein aus diesen Bildungseinrichtungen. Ansonsten ist auch die gesamte Bevölkerung angesprochen, am Freitagvormittag auf das Schulgelände zu kommen und die Aktion zu unterstützen. Sollte das Wetter nicht ganz mitspielen, wird die Veranstaltung in die benachbarte Stadthalle verlegt.

„Wir haben die Jugendlichen zwar begleitet, aber sie haben wirklich die Hauptarbeit gemacht und das zum Teil auch noch neben ihren anstehenden Abschlussprüfungen“, würdigt Polanec das Engagement der Schüler für die gute Sache: „Es soll ein schöner und fröhlicher Tag werden. Wir freuen uns über jede Person, die kommt und uns unterstützt.“

Sponsoren unterstützen Aktionstag an der Leonhart-Fuchs-Schule in Wemding

Wichtig ist dabei, dass alle anfallenden Kosten dank der Unterstützung mehrerer Sponsoren aus Wemding und Umgebung bereits im Vorfeld gedeckt sind. Was in der Folge durch die Erlöse aus dem Verkauf von Speisen und Getränken oder auch Spenden eingenommen wird, kommt zur Hälfte der Schulfamilie zu Gute. Die andere Hälfte geht an die Aktion „1000 Schulen für unsere Welt“.

Der Aktionstag „Wemding – für immer bunt“ ist der diesjährige Wettbewerbsbeitrag der Leonhart-Fuchs-Schule für den „Jenö-Konrad-Cup – Fußball trifft auf Geschichte“, der vom fränkischen Traditionsverein 1. FC Nürnberg sowie Maccabi Nürnberg durchgeführt wird. Die teilnehmenden Schulen setzen sich mit unterschiedlichsten Vorhaben für Toleranz und gegen Antisemitismus ein. Eine Jury beurteilt die eingereichten Beiträge. 2022 konnte die Wemdinger Einrichtung bereits den Sieg einfahren. Damals setzte sich die Klasse M8 mit vertriebenen Juden aus dem heutigen Landkreis während der NS-Zeit auseinander. Der Wettbewerb ist nach dem früheren jüdischen Trainer des 1. FC Nürnberg, Jenö Konrad (1930 bis 1932), benannt. Der Ungar führte den FCN ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft und verließ Nürnberg nach einer Hetzkampagne in Folge der Reichstagswahl vom Juli 1932.