Asiatische Hornissen sind (wohl) im Landkreis: Warum sie für Menschen hochgefährlich sind

Landkreis Donau-Ries

Sind wohl im Landkreis: Warum asiatische Hornissen für Menschen so gefährlich sind

Offiziell nachgewiesen sind sie im Donau-Ries-Kreis noch nicht, doch es ist nur eine Frage der Zeit. Die asiatischen Hornissen machen nicht nur Imkern Sorgen.
Von Bill Titze
    Die asiatische Hornisse dürfte auch im Donau-Ries-Kreis schon unterwegs sein.
    Die asiatische Hornisse dürfte auch im Donau-Ries-Kreis schon unterwegs sein. Foto: Axel Heimken, dpa (Symbolbild)

    80 Kilometer hören sich viel an, doch für Jungköniginnen der asiatischen Hornisse ist diese Distanz in einem Jahr machbar. Und etwa so weit entfernt vom Donau-Ries-Kreis wurde bereits ein Nest der invasiven Arten gefunden. Eine offizielle Sichtung gibt es zwar bei uns noch nicht, doch Renate Röding, Hornissenexpertin des örtlichen Bund Naturschutz, sagt: „Es ist davon auszugehen, dass wir sie hier schon haben.“ Sie rechne „täglich“ damit, dass ein solches Nest gefunden wird. Diese Aussicht sorgt nicht nur bei Röding für Kopfzerbrechen.

