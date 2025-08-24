Sind wohl im Landkreis: Warum asiatische Hornissen für Menschen so gefährlich sind

80 Kilometer hören sich viel an, doch für Jungköniginnen der asiatischen Hornisse ist diese Distanz in einem Jahr machbar. Und etwa so weit entfernt vom Donau-Ries-Kreis wurde bereits ein Nest der invasiven Arten gefunden. Eine offizielle Sichtung gibt es zwar bei uns noch nicht, doch Renate Röding, Hornissenexpertin des örtlichen Bund Naturschutz, sagt: „Es ist davon auszugehen, dass wir sie hier schon haben.“ Sie rechne „täglich“ damit, dass ein solches Nest gefunden wird. Diese Aussicht sorgt nicht nur bei Röding für Kopfzerbrechen.
Landkreis Donau-Ries
