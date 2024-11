Emotionale Debatte um Hochwasserschutz in Auchsesheim

Nicht jede Bürgerversammlung war in den vergangenen Jahren so gut besucht wie jene in Auchsesheim. Das Team des Gasthof Hoser musste am Donnerstag kurz vor Beginn um 19 Uhr noch Stühle aus dem Lager herankarren, damit alle Interessierten auch einen Platz bekamen. Gut 150 Personen füllten den Saal. Die Versammlung für die Donauwörther Stadtteile Auchsesheim und Zusum stand unter einem ganz besonderen Stern – dem düsteren der Jahrhundertflut im Frühsommer, von welcher vor allem das kleine Zusum voll erwischt wurde. Dementsprechend hatten die Bürger hohe Erwartungen an die Stadt, beziehungsweise an Oberbürgermeister Jürgen Sorré.

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auchsesheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasserschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis