Freie Fahrt in Sicht: Bauarbeiten bei Ebermergen nähern sich dem Ende

Autofahrer können aufatmen: Die Bauarbeiten auf dem B25-Abschnitt an der Bahnbrücke zwischen Donauwörth und Ebermergen stehen kurz vor dem Abschluss. Seit Juni arbeiten die Bauarbeiter auf Hochtouren, um die neue, doppelspurige Fahrbahn fertigzustellen. Welche Schritte noch bevorstehen und wann die Straße voraussichtlich wieder freigegeben ist.

„Derzeit asphaltieren wir die Straße auf der Nordfahrbahn“, sagt Alexander Becker vom Staatlichen Bauamt auf Anfrage. Am Mittwoch wurde dabei die erste Asphaltschicht aufgebracht. Als Nächstes folgten Bauarbeiten zu Schutzmaßnahmen, wie Leitplanken an den Fahrbahnrändern und eine Betonwand in der Mitte, um die Fahrbahnen zu trennen und Kollisionen zu verhindern. Auch die Fahrbahnmarkierungen werden erneuert.

Ende der Bauarbeiten an der Bahnbrücke bis Ende November geplant

Da der Verkehr momentan neben der eigentlichen Trasse auf eine provisorische Fahrbahn umgeleitet wird, ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer beschränkt. Eine Geduldsprobe für viele Autofahrer. Doch nicht mehr allzu lange: Das Projekt liege bisher im Zeitplan und werde voraussichtlich Ende November fertiggestellt sein, erklärt Becker.