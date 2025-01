Bahnschranken in Rain über Stunden geschlossen

In Rain hat es in der Nacht auf Freitag erneut ein (weiteres) Bahnübergang-Problem gegeben. Durch eine technische Störung, so die Polizei, blieben die Schranken in der Niederschönenfelder Straße für rund fünf Stunden geschlossen. Dadurch musste der Straßenverkehr umgeleitet werden.

Dies ist in der Lechstadt bekanntlich ein Dauerthema, wurden die beiden Bahnübergänge in der Niederschönenfelder und in der Donauwörther Straße doch in den vergangenen Monaten erneuert. Die Donauwörther Straße ist am Gleis noch immer gesperrt, da die neu installierte Technik erst noch abgenommen werden muss (wir berichteten).

Um 22 Uhr ließen sich die Bahnschranken in Rain nicht mehr öffnen

Am Donnerstag blieben nun auch die Schranken in der Niederschönenfelder Straße zu. Nachdem um circa 22 Uhr ein Zug die Stelle passiert hatte, ließen sie sich nicht mehr öffnen. Der Beschäftigte einer Firma, die den Übergang überwacht, informierte die Polizei.

Das Problem ließ sich erst um etwa 3 Uhr beheben. Bis dahin leitete die Straßenmeisterei den Verkehr über die Rainer Umgehung (Südring) um. (wwi,AZ)