Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Baubeginn der B16 bei Rain ungewiss: Kampfmittelerkundung und anderes mehr verzögern den Ausbau

Rain/Genderkingen

Bomben im Boden - Baubeginn ungewiss: Der B16-Ausbau bei Rain und Genderkingen wird zum Geduldsspiel

Bevor die neue B16 und die Lechbrücke kommen, müssen Kampfmittel-Experten das Gelände sondieren. Was eigentlich 2025 hätte beginnen sollen, ist heute völlig offen.
Von Barbara Würmseher
    • |
    • |
    • |
    Die stark frequentierte B 16 hier in Höhe der Ausfahrt Rain Ost. Die Bundesstraße soll dreistreifig ausgebaut werden. Doch wann das der Fall ist, ist Stand jetzt noch völlig offen.
    Die stark frequentierte B 16 hier in Höhe der Ausfahrt Rain Ost. Die Bundesstraße soll dreistreifig ausgebaut werden. Doch wann das der Fall ist, ist Stand jetzt noch völlig offen. Foto: Barbara Würmseher

    „Baubeginn soll etwa 2025 sein“ – so hieß es noch im November 2021 über den geplanten dreistreifigen Ausbau der B16 zwischen Rain und Genderkingen, inklusive Neubau der Lechbrücke. Das war damals der Stand der Dinge, den das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilte, obwohl bereits ein großes Handicap bekannt war, das in der Erde schlummert. Seit 2017 laufen die Vorbereitungen bei den Behörden. Mittlerweile nun geht das Jahr 2025 in den Herbst und es bleibt die Frage: Was ist aus diesen Plänen geworden? Was tut sich eigentlich hinter den Kulissen?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden