Bomben im Boden - Baubeginn ungewiss: Der B16-Ausbau bei Rain und Genderkingen wird zum Geduldsspiel

„Baubeginn soll etwa 2025 sein“ – so hieß es noch im November 2021 über den geplanten dreistreifigen Ausbau der B16 zwischen Rain und Genderkingen, inklusive Neubau der Lechbrücke. Das war damals der Stand der Dinge, den das Staatliche Bauamt Augsburg mitteilte, obwohl bereits ein großes Handicap bekannt war, das in der Erde schlummert. Seit 2017 laufen die Vorbereitungen bei den Behörden. Mittlerweile nun geht das Jahr 2025 in den Herbst und es bleibt die Frage: Was ist aus diesen Plänen geworden? Was tut sich eigentlich hinter den Kulissen?
Rain/Genderkingen
