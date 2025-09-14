Rain/Genderkingen Bomben im Boden - Baubeginn ungewiss: Der B16-Ausbau bei Rain und Genderkingen wird zum Geduldsspiel

Bevor die neue B16 und die Lechbrücke kommen, müssen Kampfmittel-Experten das Gelände sondieren. Was eigentlich 2025 hätte beginnen sollen, ist heute völlig offen.