Das sind 2024 die größten Baustellen und Sperrungen im Kreis Donau-Ries

Plus 2024 müssen Autofahrer im Kreis Donau-Ries mit Sperrungen rechnen. Die größten Baustellen auf Bundesstraßen, Staatsstraßen und Kreisstraßen im Überblick.

Im Landkreis Donau-Ries stehen 2024 zahlreiche Baustellen an Straßen und Brücken an. Das Staatliche Bauamt Augsburg, verantwortlich für die Bundes- und Staatsstraßen, sowie das Landratsamt, zuständig für die Kreisstraßen, haben auf Anfrage unserer Redaktion die wichtigsten Projekte zusammengefasst.

Die beiden Behörden nennen dabei sowohl die geplanten Termine für Beginn und Ende der Baustellen als auch die mit den Baumaßnahmen einhergehenden Sperrungen. Die Kosten kann das Staatliche Bauamt Augsburg nach eigenen Angaben erst zu einem späteren Zeitpunkt nennen. Mit folgende Baustellen und entsprechenden Einschränkungen müssen Autofahrerinnen und Autofahrer aus dem Landkreis Donau-Ries rechnen.