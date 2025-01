Erstmals in der Geschichte der Stadt Monheim findet am Sonntag, 12. Januar, ein Bürgerentscheid statt. In diesem geht es um die Frage, ob die Jura-Kommune ihre Erdaushubdeponie (DK-0-Deponie) am jetzigen Standort erweitern darf. Das Thema bewegt seit Monaten die Gemüter. Im Vorfeld zeichnet sich ab, dass zahlreiche Bürgerinnen und Bürger an der Abstimmung teilnehmen.

