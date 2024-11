So erfolgreich sind Betrüger mit Schockanrufen im Landkreis Donau-Ries

Dieser Moment, in dem eine Seniorin aus einem Donauwörther Stadtteil realisiert hat, dass sie einer Lügengeschichte aufgesessen ist, muss ein absoluter Albtraum gewesen sein. Die 84-Jährige hatte in ihrem Haus ein Vermögen aufbewahrt: neben ihrem Gold- und Silberschmuck auch 80.000 Euro Bargeld. Nun ist alles weg. Die Rentnerin hat ihre Ersparnisse am vorigen Freitag einem Mann übergeben. Einem Fremden, der sich als Polizist ausgab. Der Unbekannte ist Mitglied einer Betrügerbande, die mit sogenannten Schockanrufen meist ältere Leute dazu bringen will, größere Summen auszuhändigen. Obwohl die (echte) Polizei nicht müde wird, vor dieser Masche zu warnen, finden die Täter immer wieder neue Opfer. Auch im Landkreis Donau-Ries. Dort ist nach Recherchen unserer Zeitung in diesem Jahr bislang mindestens ein halbes Dutzend Personen auf solche Trickbetrüger hereingefallen. Der Schaden ist enorm.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landkreis Donau-Ries Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schockanruf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis