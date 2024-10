So bereitet sich der Landkreis auf einen möglichen Blackout vor

Und plötzlich blieb das Leben stehen. Es war kurz nach 17 Uhr als am 27. März 2019 in ganz Wemding die Kassen ausfielen, das Licht ausging und die Gefriertruhen aufhörten zu kühlen. Erst in Momenten wie diesen merkt man, wie abhängig wir in unserer Welt davon sind, dass tagtäglich Strom aus der Steckdose kommt. An diesem Tag in Wemding hörte der Strom auf zu fließen. Heute, gut fünf Jahre danach, könnte es jederzeit wieder zu einem solchen Ausfall kommen. Schließlich war es ein Brand, der damals zum „Blackout“ geführt hat. Wären die Gemeinde heute auf einen solchen Ernstfall vorbereitet?

