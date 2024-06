Nahwärmenetz in Blossenau soll bald fertig werden

Die Genossenschaft in Blossenau feiert Hebauf an Nahwärme-Gebäude. Das Projekt verschlingt sieben Millionen Euro.

Die Arbeiten für das Nahwärmenetz in Blossenau sind weit forgeschritten und gehen jetzt in die Endphase. Im Herbst sollen, so heißt es vonseiten der Verantwortlichen, alle Haushalte versorgt sein. Bei bestem Wetter wurde nun mit dem ganzen Dorf Hebauf für das neue Heizhaus und das Lager gefeiert.

Die Energie für das Nahwärmenetz, das eine Genossenschaft betreibt, liefert eine neue Biogasanlage, welche die Landwirte Anja und Wolfgang Meister sowie Norbert und Anita Daum mit Gülle und Mist aus ihren Bullenmastställen beliefern. Obwohl die Anlage mehr Energie produziert, als das 300-Einwohner-Dorf benötigt, dienen als Sicherheitspuffer Hackschnitzel.

In Blossenau sind 90 Prozent der Haushalte an Wärmenetz angeschlossen

Rund 90 Prozent der Haushalte in Blossenau sind an die Nahwärme angeschlossen. Insgesamt investiert die Genossenschaft vier Millionen Euro in die Technik und drei Millionen in das Wärmenetz. Für das Projekt fließen staatliche Fördermittel, aber keine Zuschüsse seitens der Gemeinde Tagmersheim. Ab September wird das Konzept, das maßgeblich der im Dorf lebende Ingenieur Lothar Behringer ausgearbeitet hat, zur Realität und Blossenau ist ein Stück weit klimaneutral. (AZ)