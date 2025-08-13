Brandstiftung in Wohnhaus: Polizei verhaftet zwei Männer

Es war Dramatik pur, was sich in der Nacht zum 13. Mai in einem Mehrfamilienhaus in Donauwörth abspielte. Aus dem Gebäude, in dem sich auf drei Etagen Wohnungen befinden, quoll Rauch. Menschen hielten sich Tücher vor ihre Gesichter und stürmten ins Freie. Ein Mann kletterte auf das Dach und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Ein anderer Bewohner schlief so fest, dass ihn die Rettungskräfte regelrecht aus dem Bett holen mussten. Die Kripo Dillingen übernahm nach dem Brand die Ermittlungen. Dabei ergab sich jetzt ein schlimmer Verdacht: Möglicherweise haben zwei Männer in dem Haus absichtlich Feuer gelegt. Das Duo sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: besonders schwere Brandstiftung.

Das Feuer wurde in jener Nacht um etwa 3 Uhr bemerkt. Schnell war klar: Es brach in einer der Wohnungen im Dachgeschoss aus. Die Feuerwehr machte sich gleich daran, die rund ein Dutzend Personen, die sich in dem Gebäude in der Dillinger Straße aufhielten, herauszuholen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Rauch bereits auf das Treppenhaus und eine benachbarte Wohnung ausgebreitet. Der dortige Bewohner schaffte es nicht mehr nach unten. Er stand beim Eintreffen der Retter zunächst am Fenster und kletterte dann auf das recht steile Dach. Von dort holte ihn die Feuerwehr mit der Drehleiter.

Feuerwehr bricht Tür auf und weckt Bewohner in brennendem Haus in Donauwörth

Ein anderer Mann schlief tief und fest in seinen Räumen im ersten Stock. Er reagierte, so berichtete Stadtbrandinspektor Alexander Zobel, weder auf Klingeln noch auf Klopfen. Die Helfer brachen deshalb die Tür auf, weckten den Bewohner und nahmen ihn mit ins Freie. Wäre das Feuer nur wenige Minuten später entdeckt worden, so Zobel nach dem Einsatz, wäre es zu einem Großbrand gekommen.

So aber zerstörten die Flammen hauptsächlich die Wohnung im Dachgeschoss. Dennoch: Die Kripo beziffert den Sachschaden auf rund 100.000 Euro. Es stellte sich heraus: Die Wohnung (eine von sieben in dem Haus) war zum Zeitpunkt des Brandes eigentlich leer, also unbewohnt. Dennoch hielten sich, so ergaben die Nachforschungen der Polizei, dort offenbar ein 35- und ein 37-Jähriger auf. Die Ermittler - auch das Landeskriminalamt war eingeschaltet - fanden Anhaltspunkte, dass das Duo den Brand absichtlich verursachte.

Details dazu möchte Michael Lechner, Leiter der Dienststelle, derzeit nicht nennen, denn: „Die Ermittlungen dauern an.“ Man sei zu der Erkenntnis gekommen, dass die Beschuldigten vor Ort gewesen seien. Sie leben laut Lechner nicht in Donauwörth, haben aber einen Bezug zu dem Gebäude.

Richter schickt zwei Verdächtige nach Brand in Donauwörth in Untersuchungshaft

Als sich der Verdacht erhärtete, nahmen Beamte die Männer Ende Juli in Würzburg fest. Sie wurden einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. „Wir gehen davon aus, dass sie den Brand vorsätzlich gelegt haben“, so Lechner gegenüber unserer Redaktion. Der Vorwurf der besonders schweren Brandstiftung wiegt rechtlich schwer. Bei einer Verurteilung drohen in solchen Fällen Haftstrafen von bis zu 15 Jahren. Ein entscheidender Aspekt bei diesem Straftatbestand ist, dass Menschen durch die Brandlegung in Gefahr gerieten.

