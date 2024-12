Neuer Weg: So sollen Radfahrer leichter in die Parkstadt kommen

Der Weg in die Parkstadt ist bisweilen beschwerlich – besonders für Radfahrer stellt er nicht nur eine topografische Herausforderung dar. Auf so manchem steilen, schmalen Pfad und Schleichweg hinauf auf den Schellenberg ist es schlichtweg gefährlich. Ein Radweg als solcher existiert eigentlich nicht. Deswegen wird der sogenannte „Brückenschlag“ hin zur Parkstadt von vielen Bürgern heiß ersehnt. In der neuesten Planvariante des neuen Radweges samt Brücke über die B2 wird jetzt deutlich, an welchen Stellen jeweils Anbindungen an bestehende Wege und Plätze gebaut werden sollen.

