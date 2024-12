Donauwörther Experte: Darüber freuen sich Buchliebhaber zu Weihnachten

Ein Buch zu verschenken, ist immer eine gute Idee. Man schenkt nicht nur einen gedanklichen Ausflug in eine andere Welt, sondern auch die damit verbundene Zeit. Ein Innehalten in diesen schnellen digitalen Tagen. Was aber lesen bei dieser riesigen Auswahl an Lesestoff? Nicolas Greno, Buchhändler in Donauwörth und Inhaber der gleichnamigen Buchhandlung, empfiehlt in diesem Jahr:

Bestes Sachbuch: Rolf Dobelli „Die Not-To-Do Liste“ 52 Wege, die größten Lebensfehler zu vermeiden – Er präsentiert uns die wichtigsten Verhaltensweisen und Denkmuster, die man besser meidet.

Bester internationaler Roman: Elif Shafak „Am Himmel die Flüsse“ – Hier verbinden sich Vergangenheit und Gegenwart zu einer sagenhaften Geschichte zwischen London und dem Zweistromland.

Bester nordischer Krimi: Roman Voosen „Tode, die wir sterben“ ist der rasante Auftakt einer neuen Krimireihe aus Malmö; ein dreizehnjähriger Junge wird ermordet und ganz Schweden gerät in Aufruhr!

Zu Weihnachten darf es auch mal lustig sein

Schönstes Weihnachtsbuch: Rainer Maria Schießler „Ja es ist Weihnachten“ – Geschichten, die echt und authentisch sind, die berühren, aufrütteln und einen Funken Freude schenken.

Humorvollster Roman: Joachim Meyerhoff „Man kann auch in die Höhe fallen“ – Mit Mitte fünfzig zieht der Autor zu seiner alten Mutter aufs Land – und findet durch sie aus einer tiefen Lebenskrise.

Bestes Geschenkbuch: Axel Hackes „AUA“ gewährt Einblicke in das Banale und das Geheimnisvolle, das Rührende und das Großartige unseres Körpers. Humorvoll wie immer.

Heimatverbundene freuen sich über Schmankerl aus der Region Donau-Ries

Bestes Heimatbuch: Miriam Schnell „Der Knall aus dem All“ ist ein tolles Sachbuch für neugierige Kinder und Erwachsene – wie eine Katastophe in der Urzeit unser heutiges Ries geschaffen hat.

Bester deutscher Krimi: Max Bentow „Eulenschrei“ – Eine Frau ermordet in einem Baumhaus. Ein männliches Opfer, getötet im Auto; eine Schauspielerin, tot aufgefunden in ihrer Badewanne, wo ist das Bindeglied zwischen den Opfern?

Zum Jahresende bieten sich die Highlights 2024 zum Verschenken an

Bester Roman des Jahres: Anna Brüggemann „Wenn nachts die Kampfhunde spazieren gehen“ – Ein Roman über Mütter und Töchter. Die Geschichte zweier Schwestern, die versuchen, trotz der mangelnden Liebe der Mutter ins Leben zu starten. Die Geschichte einer Mutter, die das Leben nie ganz zu packen weiß. Und letztendlich die Geschichte so vieler Frauen, die die Erwartungen ihrer Mütter erfüllt, übererfüllt oder nie erfüllt haben.

Bestes Kinder- und Jugendbuch: Julie Zeh „Der war`s“ Wer klaut ständig die Pausenbrote von Marie? – Es kann nur der Neue in der Klasse sein … ein Buch über Fairness, Schuld und Mobbing.

Bestes Männerbuch: Jan Weiler „Munk“ Erfolgreich und allein – So steht Peter Munk mit 51 Jahren da. Nach einem Herzinfarkt blickt er auf sein Leben zurück, seine Frauen und auf die Lektion, die er von jeder einzelnen gelernt hat. Mit überraschendem Ausgang.

Beste Unterhaltung: Ewald Arenz „Zwei Leben“ – Ein Dorf, die Welt und die Sehnsucht nach einem selbstbestimmten Leben. Ein Roman über Menschen, denen das Schicksal ungeahnte Wege aufzeigt.

Das Buch fürs Leben: “Der tägliche Stoiker“ Nachdenkliche Betrachtungen über Weisheit, Beharrlichkeit und Lebensstil – die uralten Weisheiten von Seneca, Epiktet und Marc Aurel, gesammelt und kommentiert, helfen uns, in der zunehmenden Komplexität unserer Welt zu bestehen. (AZ)