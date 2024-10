Stadt möchte Donauwörther Reichsstraße in neues Licht tauchen

Lichtmasterplan hört sich eher sperrig an. Für Donauwörth soll dieser aber eine echte Erleuchtung bringen. Das nicht zuletzt in der Reichsstraße, die durch mehr und besseres Licht attraktiver werden soll. Nun hat der Bauausschuss einen weiteren Schritt des Konzepts verabschiedet. Wie die anvisierte Maßnahme bei Händlern ankommt – und was noch passieren soll, um die gute Stube Donauwörths zu verschönern.

