„Bürgerinitiativen in Bayern fordern Stopp des Windkraftausbaus zum Schutz der Natur“

Marxheim

Kritik an Windkraft: BI Marxheim ist jetzt beim Bündnis „haltet inne“ dabei

Windkraftkritiker in Bayern bündeln ihre Kräfte in einer gemeinsamen Vereinigung. Wichtiger Impulsgeber ist dabei das Marxheimer Bündnis. Darum geht es und das wollen die Aktive erreichen.
Von Adalbert Riehl
    Windkraftkritiker demonstrieren vor einer Gemeinderatssitzung in Marxheim. jetzt hat sich die dortige BI einer bayernweiten Vereinigung angeschlossen.
    Windkraftkritiker demonstrieren vor einer Gemeinderatssitzung in Marxheim. jetzt hat sich die dortige BI einer bayernweiten Vereinigung angeschlossen. Foto: Adalbert Riehl

    Bayernweit bündeln seit einigen Wochen 26 Initiativen ihre Kräfte. Dabei steht die „Bürgerinitiative Gegenwind Marxheim“ als Impulsgeber und Initiatorin im Zentrum dieser Bewegung. Die lose Vereinigung nennt sich „Bündnis haltet inne – Windkraft braucht Grenzen“. Als erste Priorität hat sich die Vereinigung den „Schutz von Wald und Natur vor grenzenlosem Windkraftausbau“ auf die Fahnen geschrieben. Vertreten wird das Bündnis von Klaus Barra aus Marxheim, so das Impressum. Aufgezählt werden auf „www.buendnis-haltet-inne.de“ 26 Initiativen und Gruppierungen. Da geht es beispielsweise um den Paintner Forst (Landkreis Kelheim). Die beteiligten Gruppen sind in Bobingen, Emersacker, Orten der Region Ingolstadt und weit in Oberbayern (Kastl/Altötting) sowie in der Oberpfalz zu finden. Auch Adressen in Mittel- und Oberfranken sind dabei.

