Kritik an Windkraft: BI Marxheim ist jetzt beim Bündnis „haltet inne“ dabei

Bayernweit bündeln seit einigen Wochen 26 Initiativen ihre Kräfte. Dabei steht die „Bürgerinitiative Gegenwind Marxheim“ als Impulsgeber und Initiatorin im Zentrum dieser Bewegung. Die lose Vereinigung nennt sich „Bündnis haltet inne – Windkraft braucht Grenzen“. Als erste Priorität hat sich die Vereinigung den „Schutz von Wald und Natur vor grenzenlosem Windkraftausbau“ auf die Fahnen geschrieben. Vertreten wird das Bündnis von Klaus Barra aus Marxheim, so das Impressum. Aufgezählt werden auf „www.buendnis-haltet-inne.de“ 26 Initiativen und Gruppierungen. Da geht es beispielsweise um den Paintner Forst (Landkreis Kelheim). Die beteiligten Gruppen sind in Bobingen, Emersacker, Orten der Region Ingolstadt und weit in Oberbayern (Kastl/Altötting) sowie in der Oberpfalz zu finden. Auch Adressen in Mittel- und Oberfranken sind dabei.

