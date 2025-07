Claudia Marb will Landrätin im Landkreis Donau-Ries werden

Als erste Partei im Landkreis Donau-Ries hat jetzt die CSU für die Landratswahl 2026 ihren Hut in den Ring geworfen. Noch ist es keine Nominierung - die soll formaljuristisch am 19. September erfolgen - aber die Christsozialen haben sich für eine Favoritin entschieden, mit der sie jetzt den Wahlkampf einläuten: Am Ende einer langen Sitzung am Donnerstagabend mit Diskussionen, mit Für- und Wider-Argumenten stand Claudia Marb als Kandidatin fest. Und zwar - so die offizielle Verlautbarung - als deutliche Wunsch-Kandidatin ihrer Partei. „Ich freue mich und bin glücklich über die insgesamt große Geschlossenheit, die man mir signalisiert; ich habe die CSU selten so geeint gesehen, die Stimmung war klasse!“, so schilderte tags darauf eine beschwingte, strahlende Claudia Marb beim Pressegespräch. Und Kreisvorsitzender Ulrich Lange bekräftigte: „Wir sind stolz auf unsere Kandidatin und davon überzeugt, dass wir mit ihr ein Top-Angebot haben.“

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rain Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis