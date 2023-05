Bürgerentscheide zum Solarpark in Daiting: BI fühlt sich benachteiligt

In Daiting stehen zwei Bürgerentscheide an. Die Bürgerinitiative gegen den Solarpark macht nun deutlich, was ihr nicht passt.

Die Bürgerinitiative (BI), die sich in Daiting gegen den geplanten großen Solarpark wendet, sieht sich im Vorfeld der Bürgerentscheide von der Gemeinde benachteiligt. Dies erklärt BI-Sprecherin Marion Schwich gegenüber unserer Redaktion.

Die BI will verhindern, dass - wie von der Kommune beabsichtigt - am Ederhof direkt an die Straße zwischen Daiting und Buchdorf anschließend auf 24 Hektar eine Freiflächen-Photovoltaikanlage entsteht. Wesentliches Argument der Initiative ist, dem Flächenfraß in Bayern müsse Einhalt geboten werden. Jährlich gingen 4000 Hektar landwirtschaftliche Nutzflächen (und nicht 400, wie am Mittwoch irrtümlich gemeldet) verloren.

Bürgerinitiative gegen Solarpark in Daiting verteidigt ihre Fragestellung

Der Gemeinderat setzte dem Bürgerbegehren ein Ratsbegehren entgegen, sodass die Bevölkerung in der kleinen Jurakommune am 25. Juni bei zwei Entscheiden ihre Kreuzchen machen kann. Kritik wurde aus den Reihen der Ratsmitglieder an der Fragestellung des Bürgerbegehrens der BI laut, die kompliziert sei und damit missverständlich sein könne. Die Frage lautet: "Sind Sie dafür, dass die Freiflächen-Photovoltaikanlage "Solarpark am Ederhof" nicht errichtet wird?"

Hierzu stellt Marion Schwich klar, dass die Fragestellung gewissen Richtlinien unterliege. Sie müsse "positiv formuliert werden". Soll heißen: "Wer für das Begehren ist, muss auch mit Ja stimmen können." Das scheine verwirrend, aber leider müsse man sich an die Vorgaben halten. Und weiter: "Wir sind verwundert, dass wir in den Gemeinderatssitzungen nicht angesprochen worden sind, das hätten wir natürlich gerne direkt aufgeklärt."

Was die BI-Vertreterin noch bemängelt: Vonseiten der Gemeinde gebe es für die Bürger in der Angelegenheit nach wie vor "keine weiteren Informationen", abgesehen von dem, was in der Donauwörther Zeitung zu lesen sei. Die Bürger zu befragen, bevor im vergangenen Jahr der Beschluss des Gemeinderats für den Solarpark fiel, sei für den Bürgermeister und die Gemeinderäte nicht in Frage gekommen.

BI in Daiting will aktiver sein: Zwei Veranstaltungen vor Bürgerentscheiden

Die BI-Sprecherin glaubt, dass die Bevölkerung nur noch über "vollendete Tatsachen" informiert worden wäre, hätte es nicht das Bürgerbegehren gegeben. Das Ratsbegehren diene, so nimmt die BI an, der Gemeinde vor allem dem Zweck, die sogenannte Fairness-Klausel der Gemeindeordnung zu umgehen. Die Initiative weist darauf hin, dass sie sämtliche Werbemittel privat finanzieren müsse. Dies falle der Kommune viel leichter. Dennoch: Im Gegensatz zum ersten Bürgerentscheid Anfang 2020 werde die BI jetzt viel aktiver auftreten, kündigt Marion Schwich an: "Wir sind ganz anders darauf eingestellt."

Der BI sei es wichtig, "die Meinungsfindung der Bürger neutral zu unterstützen". Am Montag, 12. Juni, findet um 19.30 Uhr im Daitinger Sportheim eine Info-Veranstaltung der Initiative statt mit einem Gastredner aus der Landesvertretung Bayern des Bundesverbands Erneuerbare Energie. Eine weitere Veranstaltung direkt am Ederhof ist auf Sonntag, 18. Juni, um 14 Uhr terminiert.