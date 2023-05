Daiting

Bürgerentscheid zum Solarpark: Bis zu drei Kreuzchen möglich

Eine Bürgerinitiative wendet sich gegen die Pläne für einen Solarpark am Ederhof bei Daiting – und tut dies auf zwei großen Plakaten an dem Anwesen kund.

Plus Der Gemeinderat in Daiting genehmigt nun auch ein Ratsbegehren zum geplanten Solarpark. Was die Gründe dafür sind und wie damit der Stimmzettel aussieht.

Wenn am 25. Juni der Bürgerentscheid zum geplanten großen Solarpark in der Gemeinde Daiting ansteht, können die Bürgerinnen und Bürger bis zu drei Kreuzchen machen. Zu dem Entscheid, den eine Bürgerinitiative (BI) angestoßen hat, ist nun auch ein sogenanntes Ratsbegehren gekommen. Der Gemeinderat hat dies am Montagabend genehmigt. Damit werden auf dem Stimmzettel zwei Bürgerentscheide aufgeführt – plus eine Stichfrage.

Die BI wendet sich bekanntlich gegen den Solarpark, der den Plänen der Kommune zufolge auf einer Fläche von bis zu 24 Hektar am Ederhof zwischen Daiting und Buchdorf entstehen soll. Mittlerweile hat die Initiative zwei große Plakate an dem Anwesen an der Ortsverbindungsstraße platziert. "Kein Solarpark!", steht darauf. Und weiter: "Ja zu Nahrung und Futter" sowie "Ja zum Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzflächen". Jährlich gingen 400 Hektar in Bayern verloren. Im Bürgerentscheid heißt die von der BI eingereichte Fragestellung dazu: "Sind Sie dafür, dass die Freiflächen-Photovoltaikanlage 'Solarpark am Ederhof' nicht errichtet wird?"

