Daniela de Santos und Andrew Young begeistern im Fürstensaal Harburg

Der Prosecco sprudelt und die Flammkuchen brutzeln im Ofen an diesem lauen Sommerabend auf Schloss Harburg. Die Abendsonne strahlt in den prunkvollen Fürstensaal, der bis zum letzten Platz gefüllt ist. Die Menge wartet gespannt auf den Auftritt von Daniela de Santos. Ihr Mann Rainer Marzahn begrüßt die Gäste und stimmt alle auf den Abend ein. Und schon schwebt de Santos in weißem Kleid und mit glitzernden Schmuck in den Saal. Während sie sich den Weg durch das Publikum bahnt, stimmt sie bereits das erste Lied auf ihrer Panflöte an und spielt auf Augenhöhe.

Jule Eibl