„Darf mitfühlen, aber nicht mitleiden“: Was Kriseninterventionsteams erleben

Es sind Situationen, die leider jeden Tag vorkommen – und doch nicht alltäglich sind. Der plötzliche Verlust eines Angehörigen, sei es durch einen schweren Unfall, einen medizinischen Notfall oder Suizid. Jeder Betroffene reagiert darauf etwas anders, doch eine gewisse Ratlosigkeit dürften die meisten spüren. In solchen Situationen Halt zu geben und die Menschen wieder auf sichere Füße zu stellen – das ist das Ziel des Kriseninterventionsteams des Bayerischen Roten Kreuz im Donau-Ries-Kreis. Was sie vor Ort erleben - und welche Einsätze besonders herausfordernd sind.

„Wir versuchen als Erstes, die Menschen in einen geschützten Raum zu bringen“, sagt Beate Tutschka. Dies könne zum Beispiel ein Feuerwehrauto, eine Polizei-Dienststelle oder auch die Wohnung des Betroffenen sein. Tutschka ist eine von 14 ehrenamtlichen Mitarbeitern des Teams im Donau-Ries-Kreis, die als Gruppe rund um die Uhr im Einsatz sind. Dabei handelt es sich normalerweise um Ausnahmesituationen, denn nur in solchen Fällen wird das Kriseninterventionsteam hinzugezogen. Oftmals passiert das über die Integrierte Leitstelle. Am Unfallort sei es auch wichtig, sich mit den Menschen zu unterhalten, gewissermaßen ihr Vertrauen zu gewinnen. Das funktioniere über Small Talk, sagt Tutschka. „Ich stelle mich vor und versuche mich mit den Menschen darüber zu unterhalten, was sie gerade erleben.“ Doch nicht immer sei es sinnvoll, sofort mit den Menschen ein Gespräch zu beginnen: „Wenn jemand einfach nur apathisch da sitzt, ist es besser, die Person erst einmal auch in Ruhe zu lassen.“

Über 70 Einsätze für BRK-Kriseninterventionsteam im Donau-Ries-Kreis in 2025

Oft ist nicht nur eine Person, die sich in einer psychischen Notsituation befindet. Deshalb fahren immer mehrere Helfer an den Ort des Geschehens. So ist es auch zu erklären, dass an den bisher 76 Einsätzen in diesem Jahr 140 Teammitglieder beteiligt waren. Zwar sei jeder Fall unterschiedlich, doch die Facheinsatzkraft für psychosoziale Notfallversorgung, Martha Römer sagt: „Die meisten Einsätze dauern drei bis fünf Stunden.“ Den häufig kämen weitere Angehörige dazu, teilweise von weiter her. Ist ein geschützter Ort erreicht, versuche man den Leuten zu erklären, was in den kommenden Tagen auf sie zukomme. „Außerdem erklären wir ihnen, dass ihre körperlichen Reaktionen völlig normal sind“, sagt Peter Oesterer, der seit 25 Jahren in der psychosozialen Notfallversorgung arbeitet.

Die Reaktionen seien unterschiedlich. Mancher weine, andere trauerten still. Unterschiede zwischen Männern und Frauen gebe es dabei nicht, sagt Oesterer: „Früher war es aber doch merklich verbreiteter, dass man den Schmerz in diesem Moment in sich hineingefressen hat.“ Bei manchen Menschen komme hinzu, dass sie bereits zuvor einen Angehörigen in einer Notsituation verloren hätten. Martha Römer hat damit bereits Erfahrungen gemacht: „Wenn das nicht ordentlich verarbeitet wurde, kommt das wieder hoch und man muss sich damit vor Ort auseinandersetzen.“ Einen besonderen Fall stellen Lokführer dar, die mit ihren Zügen bereits mehrmals über Menschen gefahren sind, die Suizid begehen wollten. Römer hatte bereits mehrere solcher Fälle. Er versuche, den betroffenen Lokführer dazu zu bringen, über das Geschehene zu sprechen. Denn nur dann könnten diese das Unglück auch verarbeiten. Viele der Zugführer machten sich Gedanken über das Motiv der Menschen, die sich umbringen. Ihre Reaktionen seien sehr unterschiedlich - doch bei einem ist sich Römer sicher: „An solche Situationen kann man sich nicht gewöhnen.“

BRk-Kriseninterventionshelfer im Donau-Ries-Kreis agieren als Team

Auch für die Helfer selbst sind die Situationen mitunter nicht auszuhalten. Das hat Beate Tutschka vor einigen Monaten am eigenen Leib erfahren müssen: „Bei einem Einsatz war es dann einfach zu viel, ich konnte nicht mehr.“ Es habe an der Art und Häufigkeit der Einsätze zu dieser Zeit gelegen – oft seien Kinder involviert gewesen. „Einsätze mit Kindern sind am schwersten“, findet Tutschka denn auch. Diese trauerten, anders als Erwachsene, eher in Etappen: „Sie gehen zum Beispiel zwischendrin auch raus zum Spielen.“ Erwachsene bewältigten die Trauer eher ganzheitlich. Sind die Helfer selbst überfordert, können sie sich zum Beispiel an einen Kollegen wenden, um darüber zu sprechen. „Wir fangen das als Team auf“, sagt Peter Oesterer. Interessierte seien in diesem Team willkommen. Tutschka selbst nahm drei Monate Auszeit und kehrte wieder zurück. „Ohne Probleme“, wie sie sagt.

Dennoch stellt sich die Frage: Wie hält ein Mensch es aus, immer wieder mit einem solchen Leid und schrecklichen Bildern konfrontiert zu sein. So hart es auch klingt: Humor ist dabei hilfreich, wie alle drei Helfer bestätigen. „Der ist einfach wichtig, um so etwas zu verarbeiten“, erklärt Tutschka. Dazu kommen Rituale bei Einsätzen. Martha Römer erzählt, dass sie nach einem Einsatz immer ein Glas Wein trinke und ihren Bericht schreibe. „So schließe ich mit der Situation ab.“ Dennoch: Wenn man bei einer Fahrt durch den Landkreis an einem früheren Einsatzort zurückkomme, denke man noch einmal kurz an diesen zurück. „Details weiß ich meist aber nicht mehr“, sagt Römer. Laut Oesterer ist es wichtig, eine gewisse Distanz zu wahren. Das Credo laute: „Man darf mitfühlen, aber nicht mitleiden.“

Wann man die Menschen letztlich verlasse, sei auch ein Stück weit Bauchgefühl. Werden sie zu einem Todesfall in einem Privathaus gerufen, gebe es eine bestimmte Situation, die sich anbiete. „Wenn der tote Angehörige vom Grundstück gefahren und der Trauernde ihm ein letztes Mal zugewunken hat, ist das oft ein passender Moment.“ Mitunter kommt es dann zu etwas, das den Helfern in Erinnerung bleibt, wie Martha Römer erzählt. „Manchmal umarmen uns dann die Menschen und flüstern uns einen Dank ins Ohr.“ Und Peter Oesterer ergänzt: „Das ist unser Lohn für die Arbeit.“

Info: Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten – per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Eine Übersicht gibt es auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention unter www.suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/.