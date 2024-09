Illegale Sportwetten: TSV Rain enttarnt Datenscout bei Spiel gegen SpVgg Unterhaching II

Als es zwischen dem TSV Rain und der SpVgg Unterhaching II in die Halbzeitpause geht, haben die Verantwortlichen der Gastgeber nur einen bedingten Blick für das sportliche Geschehen. Unterhalb der Haupttribüne des Georg-Weber-Stadions haben sie einen Datenscout eines Wettanbieters gemeinsam mit der Polizei gestellt. Wie der TSV Rain schon am Vortag erfuhr, war das Bayernliga-Spiel auf diversen Portalen im In- und Ausland zum Wetten angeboten worden. Das ist bei Amateurspielen in Deutschland allerdings grundlegend verboten. Mithilfe eines ehemaligen Betroffenen, der sich mittlerweile leidenschaftlich dem Kampf gegen Sportwetten verschrieben hat, gelingt es, den Scout zu erwischen. Die Chronologie eines schier unfassbaren Vorfalls bei einem Freitagsspiel der Bayernliga Süd – der fünfthöchsten Spielklasse.

