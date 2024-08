Illegale Wetten und eine unnötige Pleite für den TSV Rain

Der TSV Rain hat am Freitagabend gegen die SpVgg Unterhaching 1:2 (0:0) verloren. Das dürfte die Tillystädter vor allem deswegen ärgern, weil man in der Partie keinesfalls die schlechtere Mannschaft gewesen ist. Dennoch konnte der TSV nach zwei Siegen in Serie nicht erneut punkten. Abseits der Partie konnten die Gastgeber jedoch einen Erfolg feiern: Wie die Verantwortlichen erfuhren, wurde auf das Bayernligaspiel international gewettet. Denjenigen, der das Spiel tickerte und so Informationen weiterleitete, konnten sie gemeinsam mit der Polizei stellen (ausführlicher Bericht dazu folgt).

Fabian Kapfer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis