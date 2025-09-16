Debatte um Pflichtdienst: „Wollen die Leute im Leben vorwärtsbringen“

Ein Jahr seines Lebens in den Dienst der Gemeinschaft stellen – nicht jeder ist dazu bereit. Doch im Zuge der Wehrpflicht-Debatte bekommt das Thema gefühlt täglich eine höhere Bedeutung. Im Gespräch ist dabei nicht nur der Dienst an der Waffe, sondern auch im sozialen Bereich. So fordert zum Beispiel Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein soziales Pflichtjahr und das unabhängig vom Alter. Auch Hilfsorganisationen im Donau-Ries-Kreis würden sich über die Menschen freuen. In einem Punkt herrscht aber Skepsis.

„Man darf nicht die Vorstellung haben, dass die Leute uns viel Arbeit wegnehmen würden“, sagt Michael Haller, stellvertretender Geschäftsführer beim Kreisverband Nordschwaben des Bayerischen Roten Kreuz (BRK). Schließlich sei der Aufwand für die Betreuung auch relativ hoch. „Wir sehen es eher so, dass wir die Leute im Leben voranbringen wollen.“ Deshalb spricht sich Haller für ein allgemeines Pflichtjahr aus. Einen Pflichtdienst für Senioren, wie er ebenfalls zur Diskussion steht, lehnt Haller aber ab. „Wenn sich jemand 40 Jahre nicht mit Senioren beschäftigt hat und darauf einfach keine Lust hat, dann nützt ein solcher Dienst nichts.“ Grundsätzlich könne ein Pflichtjahr den Blick für Bereiche wie Pflegeheime oder Krankenhäuser weiten. Mit der Möglichkeit, dass der ein oder andere auch dabei bleibt.

Beim Bayerischen Roten Kreuz in Donauwörth sieht man Pflichtdienst positiv

Das beobachtet Haller derzeit bereits bei den Menschen, die einen Bundesfreiwilligendienst beim BRK ableisten. „Gerade beim Rettungsdienst bleiben viele hängen.“ Dennoch sieht Haller ein mögliches Pflichtjahr nicht als Lösungsansatz gegen den Fachkräftemangel – der auch das BRK trifft. „Es ist wirklich schwierig, die geeigneten Kräfte zu finden.“ Man fange dies derzeit durch Leiharbeitskräfte auf, dennoch gebe es Engpässe, beispielsweise bei der Besetzung von Schichten. Wieso Haller das Pflichtjahr dennoch nicht als Weg gegen den Mangel an Fachkräften sieht? „Wir werden diese nicht durch Pflichten bekommen, sondern indem wir die jeweiligen Bereiche attraktiv gestalten.“

Auch Branko Schäpers, Geschäftsführer des Caritasverbands für den Donau-Ries-Kreis, glaubt nicht daran, dass der Pflichtdienst das Problem des Fachkräftemangels lösen kann. Auch wenn er im Einzelfall dafür sorgen könne, dass Menschen Interesse an den Berufen finden könnten. Dennoch ist auch er überzeugt davon, dass ein solcher Dienst richtig wäre. Er nennt drei Gründe: das Hineinschnuppern in einen potenziellen Beruf, das Sammeln von Lebenserfahrung, und: „Wenn ich in einem freien Land lebe, das mir zum Beispiel gute Bildungsmöglichkeiten bietet, muss ich auch zulassen, dass mir Pflichten auferlegt werden.“ Grundsätzlich könnten Pflichtdienstleistende eine Entlastung im Arbeitsalltag darstellen. Es sei dabei aber wichtig, auch Zeit und Geld zu investieren. Hochqualifizierte Tätigkeiten müssten aber weiterhin die Fachkräfte übernehmen. „Die sind Mangelware, gerade im Bereich Sozialpädagogik und bei den Altenpflegekräften haben wir Schwierigkeiten.“ Man komme aber über die Runden. Wie sich Menschen im Bundesfreiwilligendienst schlagen, dazu kann Schäpers nichts sagen. Ihm lagen in den vergangenen Jahren schlicht keine Bewerbungen vor. „Dabei könnten wir sofort aufnehmen.“

THW im Donau-Ries-Kreis unterstützt Pflichtdienst

Beim Technischen Hilfswerk in der Region ist die Auslastung dagegen hoch, wie Pressesprecher Jannis Rauh sagt. „Wir haben da eine hohe Quote.“ Die jungen Leute seien in verschiedenen Bereichen im Einsatz, zum Beispiel bei der Einsatzvorbereitung. Einzige Hürde sei es, dass die Bundesfreiwilligendienstleistenden oftmals keine 18 Jahre alt seien und keinen Führerschein hätten. Dennoch sei man bei diesem Thema sehr gut aufgestellt. Aber auch beim THW in Nördlingen kann man einem Pflichtdienst viel abgewinnen, wie Rauh erklärt: „Das würde uns mit Sicherheit entlasten.“ Er ist sich auch sicher, dass das THW die jungen Menschen aufnehmen könnte. „Fünf im Landkreis pro Jahr würden wir schaffen.“ Rauh verspricht sich auch einen längerfristigen Effekt von einem Pflichtjahr. „Ich gehe definitiv davon aus, dass der ein oder andere dabei bleiben würde.“ Und neue Leute könne man beim THW im Donau-Ries-Kreis immer gebrauchen.

Auch bei den Donau-Ries-Kliniken sieht man einen Pflichtdienst als sinnvoll an. Bei entsprechender Motivation würden die Dienstleistenden eine willkommene Unterstützung bei der Patientenversorgung darstellen, so Jürgen Busse, Vorstandsvorsitzender der Donau-Ries-Kliniken und gKU-Seniorenheime. „Jedwede Unterstützung entlastet die Fachkräfte.“ Die Personallage in der Pflege sei nach wie vor ausbaufähig. Deshalb stelle man auch Fachkräfte in der Pflege ein. Für die Gewinnung von interessierten Azubis wiederum wäre ein sozialer Pflichtdienst laut Busse „sicherlich sinnvoll“.