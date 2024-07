Kaisheim saniert Sportanlage und verkauft Teil von Schule

Trotz ihrer angespannten Finanzlage packt die Marktgemeinde Kaisheim in diesem Jahr ein Millionenprojekt an. Die Sanierung der Sportanlage soll demnächst starten. Den Auftrag erhielt die Firma Josef Saule aus Ustersbach. Im Haushalt für 2024, den der Gemeinderat nun mit 9:4 Stimmen verabschiedet hat, sind auch einige andere Vorhaben enthalten. Was in der Sitzung in diesem Zusammenhang noch bekannt wurde: Die Kommune möchte in diesem Jahr einen Teil des Schulkomplexes in Kaisheim an den Donau-Ries-Kreis verkaufen.

