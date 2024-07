Deutschlands erstes Digital-Stellwerk steht in Donauwörth

So manchem Bahnreisenden dürfte der Titel des politischen Promi-Treffens am Bahnhof Donauwörth etwas grotesk vorgekommen sein - mindestens aber ein wenig widersinnig. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) reiste am Mittwochmittag eigens an - übrigens nicht mit dem Zug -, um sich vom ersten digitalen Stellwerk an einer deutschen Hochgeschwindigkeitstrasse zu überzeugen. Und an jenem Begriff hätte der eine oder andere Pendler in den vergangenen Jahren mitunter hart zu schlucken gehabt: Hochgeschwindigkeitsstrecke. Gerade die Schienenstrecke von und nach Augsburg erscheint massiv überlastet, Besserung ist für die kommenden Jahre kaum in Sicht, wie jüngst im Kreistag Donau-Ries zu hören war. Trotzdem zeigten sich die in Donauwörth versammelten DB-Verantwortlichen überzeugt von den Neuerungen, die laut offiziellem Tenor alles ein Stück weit besser machen sollen. Doch wie lange wird die Genesung des Patienten Bahn dauern?

