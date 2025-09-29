Kaisheim - das Kitzbühel der Augsburger

„Für die Augsburger ist Kaisheim das, was Kitzbühel für die Münchner ist.“ Das sagt Django Asül zum Start in einen launigen Abend im ausverkauften Thaddäus, bei dem er schon im Vorfeld überregionale Kennzeichen auf dem Parkplatz entdeckt habe. Zum wiederholten Mal tritt der Künstler dort auf und kündigt auch an, mit seinem nächsten Programm wieder in Kaisheim vorbeizuschauen. Nun stand aber erst einmal sein Programm „Am Ende vorn“ an, bei dem sich der Kabarettist größtenteils von tagespolitischen Themen fernhält.

Stets inspirierend bleibt für den Künstler die Expertise seines Heimatstammtischs im niederbayerischen Hengersberg bei Deggendorf, deren Anekdoten er immer wieder charmant einfließen lässt. Für den Kabarettisten ist Hengersberg nicht nur der Ort, an dem er aufgewachsen ist. „Es kommt auf Verbundenheit an. Wissenschaftlich ist auch bewiesen, dass Heimat mit Emotionen zu tun hat“, betont Asül. Zum Thema Heimat fällt ihm zudem ein, dass Ötzi – freilich die Gletschermumie und nicht der Tiroler DJ – laut einer Genomanalyse vor einigen Jahren aus dem Nahen Osten stamme und in Südtirol „eigentlich nur zum Wandern gewesen ist“. Eigentlich sei er Niederbayer, flachst er.

Kabarettist spricht in seinem Programm in Kaisheim über den FC Bayern München

Auch das Thema Entscheidungsfindung bringt Asül zur Sprache. Schließlich habe sich schon häufiger gezeigt, dass eine subjektiv falsche Entscheidung am Ende ein objektiv richtiges Ergebnis hervorbringen könne. Eine Methodik, die sich durch die Weltgeschichte ziehe – und die der Fußballfan mit aus seiner Sicht zwei der wichtigsten Persönlichkeiten Deutschlands belegt: Franz Beckenbauer und Gerd Müller. „Die wichtigste Entscheidung war natürlich der Wechsel zum FC Bayern München. Am Anfang wollten beide zum TSV 1860 München, daher schien es zunächst subjektiv die falsche Entscheidung zu sein. Was war bei beiden das objektiv richtige Ergebnis: Die ersten Weltkarrieren im deutschen Fußball.“

Der Kabarettist legt ein gutes Tempo bei seinen gestenreich vorgetragenen Deutungen und Assoziationen vor. Laut wird er dabei nicht, seine Pointen setzt er mit viel Charme und teilweise spitzer Zunge. Für das begeisterte Publikum hat er neben unbekümmerten Vergleichen, netten Gags auch nachdenkliche Töne parat. So fordert er mehr Gehör für die Generation Z, über die pauschal nur geschimpft werde.

Django Asül rät, mit einem Plan B durchs Leben zu gehen

Möglicherweise liege der Schwermut der Gesellschaft daran, dass die Antworten auf große Fragen oft an der völlig falschen Stelle gesucht würden. „Ich war entsetzt, dass Millionen den Podcast von Markus Lanz und Richard David Precht anhören, in dem beide stundenlang erzählen, dass sie von nichts eine Ahnung haben. Und da wundern wir uns über einen Rekordabsatz von Antidepressiva?“

Mitgeben wolle er dem Publikum, stets auch mit einem Plan B durchs Leben zu gehen. Gesundes Selbstvertrauen, gepaart mit einer gesunden Selbsteinschätzung, sei in der heutigen Zeit mit zahlreichen Blendern wichtig: „Der Weg ist nicht zu Ende, wenn das Ziel explodiert“, schließt Asül den kurzweiligen Abend ab.