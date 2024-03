Kleinkunstbühne "Thaddäus" in Kaisheim steht vor dem Aus

Plus Die Kaisheimer Kult-Kleinkunstbühne wird mit ihrem Herbst-/Winterprogramm 2024 schließen. Und damit löst sich auch der Förderverein auf. Oder gibt es doch noch Hoffnung?

Schock für Fans der Kaisheimer Kabarett-Szene: Die Kleinkunstbrauerei "Thaddäus", ein Haus mit Kultstatus und Ansehen weit über die Region hinaus, steht vor dem Aus. Mitgliedern und Stammgästen flatterte jetzt ein Schreiben ins Haus, in dem die Vorsitzenden des Fördervereins mitteilen, dass es Stand jetzt mit dem Herbst-/Winterprogramm 2024 mit dem "Thaddäus" zu Ende geht.

Die großartige Ära des Impressarios Jürgen Panitz, der rund 35 Jahre in Kaisheim - und 50 Jahre insgesamt - für Kontaktpflege und die Verpflichtung der Künstler zuständig war, ist aus Altersgründen auf der Zielgeraden angekommen. Jürgen Panitz im Gespräch mit unserer Redaktion: "Einmal muss Schluss sein. Ich hab’ mir den Ruhestand verdient!"