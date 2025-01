Blitzeis sorgt für spiegelglatte Straßen und viele Unfälle in der Region

In den frühen Morgenstunden des Montags hat es in Nordschwaben auf den gefrorenen Boden geregnet. Die Folgen: Auf Straßen und Wegen bildete sich eine gefährliche Eisschicht. Mit dem einsetzenden Berufsverkehr häuften sich die Unfälle. Polizei und Rettungsdienst sind im Dauereinsatz.

Gefrierender Regen sorgt für spiegelglatte Straßen

So gegen 4 oder 5 Uhr habe es zu regnen begonnen, berichtet ein Beamter der Polizeiinspektion Rain um etwa 7.30 Uhr. In der Nacht hatte es noch um die minus 5 Grad gehabt. Die Hauptstrecken, also Bundes- und Staatssstraßen seien inzwischen einigermaßen frei, auf Nebenstrecken sei es „spiegelglatt“. Dies bestätigt eine Beamtin der Inspektion Donauwörth. Es habe bereits zahlreiche Einsätze gegeben: „Überall sind Unfälle passiert.“ Die Serie habe begonnen, als die ersten Leute aus dem Haus gegangen seien.

Die Polizei rät Verkehrsteilnehmern, besondere Vorsicht walten zu lassen. Ein Unfallschwerpunkt war die B2 südlich von Donauwörth. Dort überschlug sich nahe Bäumenheim ein Auto. Der Fahrer kam wohl mit leichteren Verletzungen davon. Die Inspektion Rain meldet zwei Glätteunfälle von der Bundesstraße südlich der Anschlussstelle Mertingen. Die Beteiligten seien ins Krankenhaus eingeliefert worden.