Donauwörth

Ära beim Wohnbau-Selbsthilfewerk endet: Eduard Kmoch geht in den Ruhestand

Plus Eduard Kmoch war fast 50 Jahre beim Donauwörther Wohnbau-Selbsthilfewerk tätig. Er kann von einigen Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt berichten.

Von Thomas Hilgendorf

Es gab Zeiten, da haben viele Mieter in Donauwörth und Bäumenheim auf die Frage nach ihrem Wohnort geantwortet: "Ich bin beim Kmoch." Unter Eduard Kmochs Vater ist das Donauwörther Wohnbau-Selbsthilfewerk in der Nachkriegszeit groß und bekannt geworden. Über 700 Wohnungen unterhält die Genossenschaft aktuell. Eduard Kmoch hat die Geschäfte dann übernommen – den Bestand immer wieder auf Vordermann gebracht, neu gebaut und immer wieder diplomatisch vermittelt unter den Bewohnern. Jetzt ist Schluss. Nach beachtlichen 47 Jahren geht Kmoch in den Ruhestand. Es ist das Ende einer Ära.

Der Nachfolger ist bereits eingearbeitet. Matthias Bernecker kennt die Objekte, all die Wohnungen, die Hunderten Menschen in Donauwörth, Bäumenheim, Monheim und Harburg ein Zuhause bieten. Er weiß, dass er in große Fußstapfen als Geschäftsführer des Wohnbau-Selbsthilfewerks tritt. Aufsichtsratsvorsitzender Johannes Hurle spricht von einer Ära, die mit dem Namen Kmoch verbunden ist. Sein Vater habe das Werk als Heimatvertriebener maßgeblich mit aufgebaut. Damals in einer noch prekäreren Lage auf dem Wohnungsmarkt als heutzutage: Der Krieg war zu Ende, Tausende Flüchtlinge aus den ehemals deutschen Ostgebieten mussten in der Region untergebracht werden. Eduard Kmoch wuchs mit der Genossenschaft auf und in sie hinein. Von der Pike auf lernte er, wie man mit Mieterinnen und Mietern spricht, wie neue Projekte angepackt, wann alte Objekte saniert oder im Extremfall abgerissen werden müssen. Er habe stets versucht, ein Vermittler zu sein und vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, sagt Kmoch.

