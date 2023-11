Donauwörther Umweltpreis: "Der Klimawandel ist kein Hirngespinst"

Plus Oberbürgermeister Jürgen Sorré findet bei der Verleihung des Donauwörther Umweltpreises klare Worte. Womit sich die diesjährigen Preisträger verdient gemacht haben.

Als Höhepunkt der 6. Donauwörther Klimawoche wurde der Umweltpreis der Stadt Donauwörth verliehen. Diese besondere Würdigung findet seit 2021 jährlich statt und geht auf eine Idee des Stadtrates und Umweltbürgermeisters Albert Riedelsheimer zurück. Der Preis wird normalerweise in zwei Kategorien verliehen. Der Preis wird für Leistungen vergeben, die im besonderen Maße zu Erhalt und Verbesserung der Umwelt, des Gewässerschutzes, des Biotop- und Artenschutzes, des Boden- und Klimaschutzes, der Energieeinsparung oder der Nachhaltigkeit innerhalb der Stadt Donauwörth beitragen.

Die Preisträger werden von einer Jury ausgewählt und erhalten neben einer Anerkennungsurkunde einen Betrag von 500 Euro. Oberbürgermeister Jürgen Sorré stellte fest, dass "der Klimawandel real und kein Hirngespinst ist" und dessen Auswirkungen bereits deutlich zu spüren seien. Er untermauerte diese Aussage mit einer Anekdote: "Früher konnte man über die Donau gehen, im Winter, wenn eine ausreichende Eisschicht darauf war. Heute kann man wieder durch die Donau gehen, im Sommer, wegen extremen Niedrigwassers."