Donauwörther Umweltpreis erstmals vergeben: Das sind die Preisträger

Der erste Donauwörther Umweltpreis ist verliehen: Er geht an: (vorne von links) Annemarie Brückner und Lothar Lindstedt sowie an die PWS, vertreten durch Doris Glötzl und Beate Bruckmoser. Umweltbürgermeister Albert Riedelsheimer (hinten von links) und OB Jürgen Sorré gratulierten.

Plus Die Stadt Donauwörth hat erstmals einen Umweltpreis ausgelobt und nun auch vergeben. Wer geehrt worden ist und wofür.

Von Barbara Wild

"Manchmal passieren einem Dinge, die kann man kaum glauben", sagt Annemarie Brückner. Sie steht am Pult des Mangoldsaals im Forum für Bildung und Energie in Donauwörth. Sie und ihr Mann Lothar Lindstedt haben kurz zuvor den Donauwörther Umweltpreis erhalten. Das erste Mal überhaupt hat die Stadt Donauwörth auf diese Art und Weise besonderes Engagement in Sachen Umweltschutz und nachhaltige Innovationen ausgezeichnet. Vielleicht ist das Ehepaar deshalb so gerührt, dass sie einen Preis erhalten. Zumindest waren sie wohl sicher sehr überrascht.

