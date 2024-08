Umfrage: So essen die Donauwörther ihr Eis am liebsten

Sommer, Sonne, Eis. Gerade zur schönsten Zeit hat sich die Redaktion in der Innenstadt umgehört und wollte Näheres über eines der wichtigsten Themen überhaupt wissen: das Eis. Ob in der Waffel, im Papp- oder im Glasbecher - die kalte Köstlichkeit wird bei den steigenden Temperaturen überall gerne geschleckt. Auch in Donauwörth und Umgebung.

Von links: Gabrielle Schwarzenberger, Ronan und Dagmar Zeitler haben alle eigene Vorstellungen vom besten Eis Foto: Janina Polczer

Eis ist Geschmackssache: Passanten sind sich bei bester Sorte nicht einig

Einig sind sich die Befragten allerdings nicht, welche Sorte nun die Königskrone gebührt. Der 59-jährige Donauwörther Ronan Zeitler präferiere Mango-, Himbeer- oder Zitroneneis. Auch der Donauwörther Michael Neubauer, 60 Jahre, gebe Erdbeer- oder Zitroneneis klar den Vorzug. Dagmar Zeitler, die gleichaltrige Ehefrau von Ronan Zeitler, ist dagegen ein Fan von Joghurteis, und zwar pur.

Für den Vorruheständler Michael Neubauer ist Schokoladeneis nicht die erste Wahl. Foto: Janina Polczer

Die Freundin der Zeitlers, die 60-jährige Gabriele Schwarzenberger, stimmt für Stracciatella- oder Walnusseis, obwohl auch manch leckeres Eis aus ihrer Eigenproduktion stamme. So konnte sich Schwarzenberger diesem Sommer bereits ein selbstgemachtes Schokoladeneis mit Streuseln und gemahlenen Walnusskernen und ein Erdbeer-Sahneeis schmecken lassen.

Thomas Nozicka ist ein Fan von Spaghettieis, die Waldfruchtvariante im Eiscafe Lorenzo. Foto: Janina Polczer

Neben dem gemeinsamen Vornamen teilen der 61-jährige Thomas Nittbaur aus Donau-Altheim und der 31-jährige Thomas Nozicka aus Donauwörth auch ihre Vorliebe für Spaghettieis, allerdings bevorzuge Nittbaur die vanillige Ausführung, während es für Nozicka kein besseres Eis als die Waldfruchtvariante im Eiscafé Lorenzo gebe.

Thomas Nittbaur hat das beste Amarena-Eis in Rom, nahe dem Petersdom gegessen. Foto: Janina Polczer

Vielleicht ist Nozicka dann auch schon einmal dem Ehepaar Brigitte (75) und Franz Hellenbarth (75) aus Donauwörth über den Weg gelaufen. Die beiden genießen gerne ihre Eiskaffees und die Aussicht auf das emsige Treiben in der Reichsstraße im Eiscafé Lorenzo. Sie seien allerdings nie, so Brigitte Hellenbarth, während des größten Rummels zu sehen. Die Eiskaffee-Fans haben in der Umgebung - ob in Rain, Oettingen oder Monheim - schon einige Eiskaffees getestet, die sie den üppigen Eisbechern vorziehen.

Brigitte und Franz Hellenbarth genießen ihre Eiskaffees gerne fernab von jeglichen Rummel. Foto: Janina Polczer

Es gibt einen eindeutigen Sieger: Eisbecher schlägt Waffel.

Apropos, auf die bedeutende Frage, ob nun der Becher oder die Waffel die Gunst der Eisliebhaber errungen habe, gibt es einen eindeutigen Gewinner: den Eisbecher. Nittbaur genieße sein Eis gerne mit dem Löffel in der Hand, wenn er Zeit habe. Beide Ehepaare bevorzugen den Becher. Die Kleidung bleibe sauber. Bei Schwarzenberger komme es auf die Eisportion und die Qualität der Waffel an - bei drei Kugeln präferiere sie eher den Becher. Umweltbewusst lasse sich Neubaur sein Eis in Gläsern schmecken. Nozicka dagegen spaziere gerne mit seiner Eiswaffel in der Hand durch die Straßen von Donauwörth.