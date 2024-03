Landkreis Donau-Ries

Beim Eis ist der Preis heiß

Aldo Kaique aus dem Eismosena in Rain steht jetzt wieder an der Theke. Die Saison hat begonnen. Bei ihm kostet die Kugel 1,60 Euro – wie im vergangenen Jahr auch.

Plus Die Eiscafés im Landkreis sind in die neue Saison gestartet. Viele sind teurer geworden, und insgesamt variieren die Kosten. Was man wo für die Kugel bezahlen muss.

Von Lisa Fricke

Ob mit Sahne, Früchten oder Nüssen, mal exotisch und überraschend kreativ, dann wieder traditionell: Eis vermag es, in vielerlei Geschmacksrichtungen zu verführen, und wer lässt sich davon nicht gerne in Versuchung bringen? Die meisten Eiscafés in Donauwörth, Nördlingen und Umgebung haben bereits seit Anfang März ihre Türen geöffnet, denn die ersten frühlingswarmen Sonnenstrahlen machen bereits Lust auf genussvolle Abkühlung. Wer bisher noch nicht an der eiskalten Köstlichkeit geschleckt hat, den lockt es vielleicht am Wochenende, sich auf die Suche nach seiner absoluten Lieblingssorte zu begeben. Verbunden mit der Frage nach der Geschmacksrichtung ist oft auch die nach den Kosten. Denn was beim Betreten der Lieblings-Eisdiele direkt auffällt, ist: Die Preise variieren.

Im Eismosena in Rain liegt eine Kugel des selbst gemachten Eises in dieser Saison bei 1,60 Euro – da hat sich seit dem vergangenen Jahr nichts geändert. Doch insgesamt geht es auch in Rain nach oben: 2022 kostete die Kugel dort 1,40 Euro. Aldo Kaique aus dem Eismosena erklärt: „Klar hatten auch wir Probleme mit höheren Kosten insgesamt, deshalb mussten wir 2023 erhöhen.“ Dieses Jahr blieb der Preis allerdings auf demselben Stand. Warum? So müsse es eben jetzt gehen, erzählt der Italiener.

