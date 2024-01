Er wird der neue Schulleiter der Realschule St. Ursula

Ab August übernimmt Tobias Freißler die Schulleitung der Donauwörther Realschule von Peter Müller, der in den Ruhestand wechselt.

Die Nachfolge von Peter Müller, Schulleiter der Realschule St. Ursula in Donauwörth, ist geklärt. Wie das Schulwerk der Diözese Augsburg mitteilt, übernimmt ab 1. August Tobias Freißler die Nachfolge von Müller, der nach 20 Jahren in den Ruhestand geht. Freißler ist gebürtiger Tapfheimer, studierte an der Uni Augsburg Lehramt für Mathematik und Musik und begann nach seinem Referendariat 2013 als Lehrer am St.-Bonaventura-Gymnasium.

Tobias Freißler arbeitet seit 2021 an der Realschule St. Ursula in Donauwörth

Nach Zwischenstopps in Wemding und Augsburg ist Freißler seit 2021 an der Realschule St. Ursula als Mitarbeiter der Schulleitung tätig. In dieser Funktion hat er sein Koordinationsgeschick bereits vielfältig unter Beweis gestellt. So hat er unter anderem den Musikzweig an St. Ursula eingeführt, welchen er federführend betreut und damit den Markenkern der Schule erweitert. „Mit Herrn Freißler zieht nicht nur ein begeisterter Musiker ins Direktorat unserer musischen Realschule ein, sondern auch eine Führungspersönlichkeit, die es versteht, die verschiedenen Stimmen und Instrumente im Orchester einer Schulgemeinschaft in Gleichklang zu bringen“, freut sich Peter Kosak, der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg. Begeisterungsfähigkeit, Tatkraft und Koordinationsgeschick bringe er mit für seine neue Aufgabe, die er freudig und motiviert angeht.

„Als Schulleiter ist es mein Ziel, eine positive Lern- und Arbeitsatmosphäre für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft zu fördern“, so Tobias Freißler selbst. (AZ)